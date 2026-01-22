Вендел присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Зенита» Вендел присоединился к команде на сборе в Дохе.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что 28-летний бразилец готов платить за опоздание на сборы команды.

В сезоне-2025/26 на счету Вендела 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами. После 18 туров сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.