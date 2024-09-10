Источник: ЦСКА может арендовать Гуарирапу из «Сочи»
ЦСКА заинтересован в аренде нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, армейцы хотят арендовать 21-летнего венесуэльца до конца текущего сезона.
«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у «Каракаса». Летом российский клуб выкупил нападающего. За все время футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.
Контракт Гуарирапы с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|15
|
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|
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|
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|1
|2
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|
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|7
|0
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|13.09
|20:15
|
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|- : -
|14.09
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|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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Локомотив
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|
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Бителло
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|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
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Бутта Магомедов
Химки
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