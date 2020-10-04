Игорь Ющенко: «По второму тайму «Химки» не заслуживали поражения»

Тренер «Химок» Игорь Ющенко похвалил команду за второй тайм матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (1:2).

— Первый тайм не получился, ребята были скованными, — сказал Ющенко. — После перерыва ситуация изменилась — мы контролировали игру, доходили до чужих ворот, забили гол. Благодарны ребятам за желание и самоотдачу. По второму тайму не заслуживали поражения. «Локомотив» же поздравляю с победой. (Константин Алексеев)