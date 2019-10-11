Игорь Шалимов: «Сегодня ты на позитиве, а завтра проиграл и все поменялось»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о том, как проходит подготовка к матчу 13-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча состоится в Грозном 18 октября.

— Работаем мы над тактикой в основном, — приводит слова тренера Twitter грозненцев. — Конечно, для нас было бы лучше, если бы команда была в полном составе, но для нас тоже позитивная вещь, что сборники из «Ахмата» уезжают.

Три дня работаем в двухразовых режимах. Утром работаем на физикой, вечером у нас все игровое. Работаем над улучшением контроля мяча.

Сейчас у нас есть возможность получше узнать игроков, которые не играли или играли мало. Это для нас важно. Потому что у нас обойма 18-20 человек.

За четыре дня мы какие-то вещи поменяли: стали агрессивнее выдвигаться на чужую половину. У нас это получилось в «Уфе» по крайней мере. Это говорит о том, что ребята высокого уровня и хорошо слушают.

Эмоции? Наверное, были немного негативные потому что не было результата. Сейчас мы немного на позитиве, но футбол — интересная вещь. Сегодня ты на позитиве, а завтра проиграл и все поменялось.

«Ахмат» продолжает подготовку к матчу с «Локомотивом». Предлагаем вашему вниманию интервью главного тренера команды Игоря Шалимова. pic.twitter.com/TAEe4wcj01 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 11, 2019

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