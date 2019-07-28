Игорь Корнеев: "Васин не соответствует уровню ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" отметил, что потеря Виктора Васина не сказывается на игре армейцев. Защитник получил травму в первом тайме игры 3-го тура чемпионата России с железнодорожниками (1:0).

– Васин получил травму еще в первом тайме. Справился ли с его функциями Шарлия?

– По большому счету, потеря Васина не сказалась на игре армейцев. И не сказывается.

– Поясните.

– На мой взгляд, он не соответствует уровню ЦСКА.

– А Шарлия?

– Пока по нему тоже есть определенные сомнения. Нужно еще подождать. А по Васину я свое мнение составил. (Виталий Айрапетов)

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