Игорь Корнеев: "Васин не соответствует уровню ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" отметил, что потеря Виктора Васина не сказывается на игре армейцев. Защитник получил травму в первом тайме игры 3-го тура чемпионата России с железнодорожниками (1:0).
– Васин получил травму еще в первом тайме. Справился ли с его функциями Шарлия?
– По большому счету, потеря Васина не сказалась на игре армейцев. И не сказывается.
– Поясните.
– На мой взгляд, он не соответствует уровню ЦСКА.
– А Шарлия?
– Пока по нему тоже есть определенные сомнения. Нужно еще подождать. А по Васину я свое мнение составил. (Виталий Айрапетов)
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