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20 января, 09:45

Корнеев: «Джон Джон по функционалу похож на Клаудиньо, но слабее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игровой уровень потенциального новичка питерской команды — полузащитника «Брагантино» Джона Джона.

— Пишут, что «Зенит» вот-вот подпишет 23-летнего атакующего полузащитника из РБ «Брагантино» Джона Джона. Видели его в деле? Как оцените уровень?

— Джон очень креативный игрок, который действует по всему фронту атаки. Он здорово прибавил именно в «Брагантино». Но вот в «Палмейрас» выглядел, мягко говоря, скромно.

— По стилистике и функционалу он похож на Клаудиньо? Равноценная замена или даже сильнее?

— Да, у этих исполнителей схожий функционал. Но если сравнивать их уровень, то Клаудинью я поставлю выше. Так что для меня это неравноценная замена.

— Джон Джон действительно стоит около 20 миллионов?

— На мой взгляд, нет. Но в Бразилии прекрасно понимают, что «Зенит» богатый клуб, который может себе позволить такие трансферы.

Джон присоединился к «Брагантино» летом 2024 года. За это время на его счету 74 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами.

Игорь Корнеев и&nbsp;Лусиано Гонду.«Зачем «Зенит» расстался с Лусиано? Дивеев не сильнее Эраковича. Джон Джон слабее Клаудиньо». Мнение Корнеева

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Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Джон Джон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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