Корнеев: «Джон Джон по функционалу похож на Клаудиньо, но слабее»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игровой уровень потенциального новичка питерской команды — полузащитника «Брагантино» Джона Джона.

— Пишут, что «Зенит» вот-вот подпишет 23-летнего атакующего полузащитника из РБ «Брагантино» Джона Джона. Видели его в деле? Как оцените уровень?

— Джон очень креативный игрок, который действует по всему фронту атаки. Он здорово прибавил именно в «Брагантино». Но вот в «Палмейрас» выглядел, мягко говоря, скромно.

— По стилистике и функционалу он похож на Клаудиньо? Равноценная замена или даже сильнее?

— Да, у этих исполнителей схожий функционал. Но если сравнивать их уровень, то Клаудинью я поставлю выше. Так что для меня это неравноценная замена.

— Джон Джон действительно стоит около 20 миллионов?

— На мой взгляд, нет. Но в Бразилии прекрасно понимают, что «Зенит» богатый клуб, который может себе позволить такие трансферы.

Джон присоединился к «Брагантино» летом 2024 года. За это время на его счету 74 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами.