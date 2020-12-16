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Хинкель уйдет из «Спартака» вместе с Тедеско

23:26
Андреас Хинкель. Фото ФК «Спартак»
Андреас Хинкель. Фото ФК «Спартак»
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По информации «СЭ», Андреас Хинкель не останется в «Спартаке» после ухода Доменико Тедеско с поста главного тренера. Хинкель пришел в московский клуб вместе с Тедеско и руководил красно-белыми в тех матчах, которые пропускал главный тренер.

После поражения «Спартака» от «Зенита» (1:3) в 19-м туре Тинкофф-РПЛ Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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