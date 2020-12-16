Хинкель уйдет из «Спартака» вместе с Тедеско
23:26
По информации «СЭ», Андреас Хинкель не останется в «Спартаке» после ухода Доменико Тедеско с поста главного тренера. Хинкель пришел в московский клуб вместе с Тедеско и руководил красно-белыми в тех матчах, которые пропускал главный тренер.
После поражения «Спартака» от «Зенита» (1:3) в 19-м туре Тинкофф-РПЛ Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам.
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