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Сегодня, 15:25

Григорьянц заявил, что Абаскаль может оспорить свою дисквалификацию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопросы о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильемо Абаскаля. Специалист отстранен на три матча.

— В ситуации с Абаскалем был риск, что мог быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев. За что?

— За физическое воздействие. Изначально в протоколе была другая запись. Но здесь два состава в формулировке. Мы пришли к выводу, что это не физическое воздействие, а именно толчок.

— Абаскаль может оспорить решение?

— Да.

— Повлияли ли извинения Абаскаля на вердикт КДК?

— Если бы он не извинился, наказание могло бы быть жестче. Тем более, Абаскаль здесь был не в первый раз.

— Как объяснил свои действия Абаскаль?

— Эмоции. Он очень об этом сожалел. Он сказал, что тренер не должен так себя вести.

ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

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 16 1 5
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 14 1 4
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