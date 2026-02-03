Митрюшкин рассказал о своих задачах в роли капитана «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о задачах, которые стоят перед ним в роли капитана команды.

«Конечно, это вести команду за собой. Нужно понимать, в какой момент напихать, а в какой — подбодрить. Очень ответственная роль. Ты должен контролировать ситуацию не только на поле, но и за его пределами. Потому что футбол — это результат, но есть и еще какие-то вещи, которые нужно регулировать», — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».

Предыдущим капитаном железнодорожников был полузащитник Дмитрий Баринов, который в это трансферное окно перешел в ЦСКА.

«Локомотив» после 18 туров с 37 очками идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.