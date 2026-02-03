«Зенит» — «Динамо»: Нино вывел сине-бело-голубых вперед

Защитник «Зенита» Нино забил гол на 76-й минуте матча против «Динамо» на Winline Зимнем кубке РПЛ — 2:1.

Нино с подачи Юрия Горшкова головой отправил мяч в ворота бело-голубых.

3 февраля в Зимнем кубке РПЛ также пройдет матч ЦСКА — «Краснодар». Игра начнется в 19.15 по московскому времени.