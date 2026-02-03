«Зенит» — «Динамо»: Бителло сравнял счет

Полузащитник «Динамо» Бителло забил на 59-й минуте матча с «Зенитом» на Winline Зимнем кубке РПЛ — 1:1.

Константин Тюкавин вышел один на один с вратарем и пробил, но Михаил Кержаков отбил мяч в сторону. Бителло сыграл на подборе и сравнял счет в матче.

3 февраля в Зимнем кубке РПЛ пройдет матч ЦСКА — «Краснодар». Игра начнется в 19.15 по московскому времени.