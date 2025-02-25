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Глушенков: «Овечкин недавно сказал, что тоже любит пиво»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин тоже любит выпить пиво.

«Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения», — рассказал Глушенков Sport24.

Ранее Глушенков признавался, что после матчей любит выпить пару банок пива.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года, в сезоне-2024/25 25-летний россиянин забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: sport24.ru
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Александр Овечкин
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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