Глушенков: «Овечкин недавно сказал, что тоже любит пиво»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин тоже любит выпить пиво.

«Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения», — рассказал Глушенков Sport24.

Ранее Глушенков признавался, что после матчей любит выпить пару банок пива.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года, в сезоне-2024/25 25-летний россиянин забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду во всех турнирах.