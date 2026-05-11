Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об использовании методов Жозе Моуринью в публичных выступлениях.

— Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?

— Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям — чтобы не читать воду и муку. Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной. Простой пример — кепка (с надписью «Чемпионы». — Прим. «СЭ»). В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы. На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было. Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто — и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем — я вынужден надевать очки. В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3-4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка — ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают... Это мысли журналистов, вы спросите у меня.

— Поэтому и спрашиваю.

— Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один. Мне ближе Хаби Алонсо, немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу, хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти, потом Гасперини. Сейчас нужно идти к творчеству. Современный футбол — мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где — атаковать. И именно мы, а не соперник. Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию. Например, есть пример Де Дзерби — он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями. И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС — это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда, — отметил Талалаев.

Ранее 53-летний специалист получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда вышла в РПЛ, а в этом идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max