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11 мая, 16:38

Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об использовании методов Жозе Моуринью в публичных выступлениях.

— Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?

— Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям — чтобы не читать воду и муку. Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной. Простой пример — кепка (с надписью «Чемпионы». — Прим. «СЭ»). В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы. На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было. Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто — и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем — я вынужден надевать очки. В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3-4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка — ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают... Это мысли журналистов, вы спросите у меня.

— Поэтому и спрашиваю.

— Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один. Мне ближе Хаби Алонсо, немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу, хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти, потом Гасперини. Сейчас нужно идти к творчеству. Современный футбол — мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где — атаковать. И именно мы, а не соперник. Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию. Например, есть пример Де Дзерби — он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями. И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС — это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда, — отметил Талалаев.

Ранее 53-летний специалист получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда вышла в РПЛ, а в этом идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Андрей Талалаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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