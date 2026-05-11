Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об использовании методов Жозе Моуринью в публичных выступлениях.
— Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?
— Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям — чтобы не читать воду и муку. Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной. Простой пример — кепка (с надписью «Чемпионы». — Прим. «СЭ»). В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы. На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было. Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто — и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем — я вынужден надевать очки. В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3-4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка — ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают... Это мысли журналистов, вы спросите у меня.
— Поэтому и спрашиваю.
— Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один. Мне ближе Хаби Алонсо, немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу, хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти, потом Гасперини. Сейчас нужно идти к творчеству. Современный футбол — мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где — атаковать. И именно мы, а не соперник. Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию. Например, есть пример Де Дзерби — он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями. И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС — это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда, — отметил Талалаев.
Ранее 53-летний специалист получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда вышла в РПЛ, а в этом идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0