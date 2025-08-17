Тедеев — о матче с «Оренбургом»: «Судья допускал массу ошибок, пенальти — отдельная история»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что арбитр Сергей Карасев допустил много ошибок в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Игра прошла в Самаре. На 69-й минуте матча главный судья после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти в ворота «Оренбурга», определив, что до контакта мяча с рукой защитника оренбуржцев Данилы Хотулева случился контакт с ногой игрока. На 90+3-й минуте Карасев после подсказки ВАР изучил эпизод с фолом защитника «Оренбурга» Артема Касимова и отменил пенальти в ворота гостей.

«В первом тайме была слишком открытая игра, второй тайм сложился немного лучше, несмотря на то, что мы его проиграли. Сегодня опытный, как мне казалось и кажется в принципе, судья допускал массу ошибок, особенно это связано со вторым голом, когда был явный фол. Пенальти — отдельная история. Резервный судья походит и говорит о новых правилах. У меня такое ощущение, что эти правила чуть ли не каждый день меняются», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 5 баллов и вышел на 12-ю позицию, опередив «Спартак» (5).