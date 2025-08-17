«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на игру между московским «Динамо» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времению

«Динамо»: Лещук, Касерес, Маричаль, Осипенко, Зайнутдинов, Фомин, Глебов, Бителло, Макаров, Рубенс, Сергеев.

Запасные: Расулов, Кудравец, Скопинцев, Нгамале, Маухуб, Бабаев, Александров, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Зайдензаль, Боков.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов, Алвес, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Рядно, Абдулкадыров, Бандикян, Верде, Пономарчук, Сериков, Данилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.