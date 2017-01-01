Герман Ткаченко: "Боруссия" следит за Смоловым"

Герман Ткаченко, глава агентства, представляющего интересы нападающего "Краснодара" Федора Смолова, отметил, что дортмундская "Боруссия" следит за игроком. По его словам, в этом году у форварда есть шанс попробовать себя на более высоком уровне.

- Дортмунд знает о существовании Федора Смолова и следит за тем, что он делает, - заявил Ткаченко в передаче "Культ Тура". - Но зимой вообще любые трансферы – это плохо. Но все зависит от "Краснодара". Мы, конечно, понимаем, что ближайшие два окна – тот период, когда он может попробовать себя на более высоком уровне.

Сколько за него хочет "Краснодар"? Спросите у Галицкого. Клопп? Мы встречались, обсуждали. Но конкретного предложения не было. Я был бы рад, если бы Федор оказался в Дортмунде. Мне кажется, футбол "Боруссии" ему ближе, чем английский чемпионат. Но, конечно, если "Ливерпуль" сделает предложение – это хорошо.