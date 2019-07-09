Георгий Джикия назначен капитаном "Спартака"

Сегодня перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер "Спартака" Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды, информирует официальный сайт клуба. Им стал защитник Георгий Джикия. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.
– Мы поздравляем Георгия и Романа с почетным и ответственным назначением!, – отмечается в сообщении.
25-летние Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с красно-белыми они выиграли чемпионат и Суперкубок страны в 2017-м, провели на двоих более 150 матчей за "Спартак".
Напомним, ранее капитаном красно-белых был Денис Глушаков, ушедший в "Ахмат".
Кононов назначил Джикию капитаном "Спартака". Почему это правильно
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https://spartak.com/news/2019-07-09-georgiy_dzhikiya__novyy_kapitan_spartaka/