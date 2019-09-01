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Геннадий Орлов: «Решение ВАР надломило «Спартак»

1 сентября 2019, 23:25
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит» (0:1).

— Да здравствует ВАР?

— Да! Рука у Бакаева была. И это решение видеоарбитров немного надломило спартаковцев. Мало они создавали голевых моментов. Да, подходы возникали, нагнетали, но...

— Во втором тайме «Зенит» откровенно играл по счету.

— На контратаках. Азмун какой-то уставший... Но все решил, повторю, красивый гол Жиркова. Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня. Не случайно его опять пригласили в сборную. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Орлова

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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