Геннадий Орлов: «Решение ВАР надломило «Спартак»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит» (0:1).

— Да здравствует ВАР?

— Да! Рука у Бакаева была. И это решение видеоарбитров немного надломило спартаковцев. Мало они создавали голевых моментов. Да, подходы возникали, нагнетали, но...

— Во втором тайме «Зенит» откровенно играл по счету.

— На контратаках. Азмун какой-то уставший... Но все решил, повторю, красивый гол Жиркова. Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня. Не случайно его опять пригласили в сборную. (Виталий Айрапетов)

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