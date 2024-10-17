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17 октября, 23:41

Пиняев и Салтыков не попали в список претендентов на награду Golden Boy

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Российские футболисты «Локомотива» Сергей Пиняев и Никита Салтыков не попали в список 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему молодому футболисту в Европе среди игроков до 21 года.

В окончательный список вошли такие игроки, как: Ламин Ямаль («Барселона»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Эндрик («Реал»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Александар Павлович («Бавария») и другие.

В нынешнем сезоне Пиняев провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету Салтыкова шесть сыгранных встреч и один голевой пас.

В прошлом году обладателем награды Golden Boy стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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