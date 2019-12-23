Гендиректор «Сочи»: «Клуб выплатил игрокам за выход в РПЛ все деньги»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб выплатил своим футболистам все деньги за выход в российскую премьер-лигу, которые были прописаны в документах.

— Все, что должны были по документам, мы выплатили, — цитирует гендиректора РИА «Новости». — Что значит «было оговорено на словах»? Люди сами себе что-то придумали, возможно, футболисты, которые сидели и не играли. Возможно, они испытывают свои сложности. Но перекладывать свои проблемы на других — зачем?

«Сочи» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в чемпионате Олимп — ФНЛ и напрямую вышел в РПЛ. Согласно устным договоренностям в случае прямого выхода в РПЛ футболисты клуба должны были получить удвоенный бонус по премиальным за сезон, но этого якобы сделано не было. «В «Сочи» была некая лесенка премиальных — 60-80-100 тысяч рублей. Выигрываешь — получаешь больше, проигрываешь — сумма опять откатывается на 60 тысяч. Минимум футболист мог заработать миллион рублей премиальных, максимальная сумма — где-то порядка двух миллионов.