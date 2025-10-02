Гендиректор «Балтики» Измайлов призвал не сравнивать клуб с «Лестером»: «Еще рано»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды.

— «Балтику» начали больше узнавать в связи с результатами. Мы достаточно шумны в медиа пространстве, достаточно хорошо идем в турнирной таблице РПЛ. Считаю это закономерным. «Лестер»? Еще рано сравнивать. Только 10 туров прошло. В матче с ЦСКА (0:1) было первое поражение. Давайте не будем забегать вперед. Считаю это преждевременным.

Текущее положение «Балтики» несколько выше моих ожиданий. Но прошла всего треть сезона. Давайте посмотрим весь сезон. Пока рано делать какие-то выводы.

— Насколько велик шанс, что в «Балтику» будут привлечены значительные средства в зимнее трансферное окно?

— Это мы решим по окончании осенней части сезона, проведем совет директоров.

После 10 туров «Балтика» идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 17 очками.

«Лестер» в сезоне-2015/16 сенсационно стал чемпионом Англии. При этом команда в предыдущем сезоне избежала вылета из АПЛ, заняв 14-е место.