Гендиректор «Ахмата»: «Рамзан Кадыров поддерживает клуб, все нормально»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об участии главы Чечни Рамзана Кадырова в жизни клуба.

«Рамзан Ахматович — наш главный болельщик, почетный президент. Конечно, он нас поддерживает и интересуется всеми делами. Ничего не изменилось, все нормально», — сказал Айдамиров Odds.ru.

После 18 туров «Ахмат» с 13 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.