Газзаев войдет в консультативный совет «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев войдет в консультативный совет клуба, сообщили генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров и главный тренер Ролан Гусев.

— Войдет ли в Газзаев в клуб?

Гусев: — Мы постоянно на связи с Газзаевым. Сейчас всегда с ним советуюсь по тем или иным причинам. Тренерский штаб у нас уже сформирован. Валерий Георгиевич помощником не захотел бы быть, это не в его принципах. Недавно встречались с ним. Он мне передал много своих конспектов, всегда их смотрю, перечитываю, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Павел Пивоваров: — Валерий Георгиевич — величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в «Динамо». По решению председателя консультативного совета он в ближайшее время войдет в этот орган.

В декабре 2025-го журналист Иван Карпов сообщил, что Газзаев может стать гендиректором или председателем совета директоров «Динамо».

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.