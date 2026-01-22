В «Динамо» заявили, что оштрафуют Скопинцева за отсутствие на сборах

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с отстуствием защитника Дмитрия Скопицева на сборах команды.

— Когда в расположение «Динамо» прибудет Скопинцев?

Пивоваров: — Мы на связи с ним. Сейчас идут разбирательства. Надеюсь, что он приедет в ближайшее время, и мы об этом расскажем. Сейчас идет расследование, — сказал Пивоваров на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Гусев: — Скопинцев будет оштрафован.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний россиянин пропускает первые тренировки «Динамо» на сборах в ОАЭ по личным причинам.