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22 декабря 2025, 15:16

Источник: Газзаев может стать гендиректором или председателем совета директоров «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев может войти в руководство бело-голубых, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 71-летний специалист может занять пост генерального директора или председателя совета директоров клуба. Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета Динамо.

Газзаев дважды тренировал «Динамо»: с 1991 по 1993 годы и с 1999 по 2001. В 1992 году команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

Также Газзаев работал в ЦСКА, киевском «Динамо», «Алании» и сборной России.

Источник: https://t.me/karpinside/37798
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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