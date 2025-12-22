Источник: Газзаев может стать гендиректором или председателем совета директоров «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев может войти в руководство бело-голубых, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 71-летний специалист может занять пост генерального директора или председателя совета директоров клуба. Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета Динамо.
Газзаев дважды тренировал «Динамо»: с 1991 по 1993 годы и с 1999 по 2001. В 1992 году команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.
Также Газзаев работал в ЦСКА, киевском «Динамо», «Алании» и сборной России.
Источник: https://t.me/karpinside/37798
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