Источник: Газзаев может стать гендиректором или председателем совета директоров «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев может войти в руководство бело-голубых, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 71-летний специалист может занять пост генерального директора или председателя совета директоров клуба. Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета Динамо.

Газзаев дважды тренировал «Динамо»: с 1991 по 1993 годы и с 1999 по 2001. В 1992 году команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

Также Газзаев работал в ЦСКА, киевском «Динамо», «Алании» и сборной России.