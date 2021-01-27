«Газуем дальше, мальчик». Глушаков выложил стильное фото на свой день рождения

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в честь своего дня рождения опубликовал в Instagram новое фото. Сегодня, 27 января, экс-хавбеку «Спартака» исполнилось 34 года.

«Жизнь прекрасна. Газуем дальше, мальчик, — подписан снимок.

Глушаков в этом сезоне провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. В «Химки» он перешел 1 октября 2020 года. Да этого в течениее одного сезона играл в «Ахмате».