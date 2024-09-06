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Гацкан: «Вернблум катился двумя ногами и не получал даже желтой. А сфолю я или Калачев — судья сразу лез в карман»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал свой образ самого жесткого футболиста РПЛ.

— Всю футбольную карьеру вас преследовал образ главного жесткача РПЛ. Но однажды вы получили красную за симуляцию.

— Наверное, одна из самых несправедливых карточек за мою карьеру, — приводит слова Гацкана Sport24. Это был матч с «Тереком» в 2016 году. Я прокинул себе на ход, а Уциев толкнул меня в спину. Реф почему-то решил, что я симулирую и показал вторую желтую. А Вернблума помнишь?

— Такого не забыть.

— Чудак. Помню, катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как сфолю я или Калачев — судья сразу лезет в карман, — приводит слова Гацкана Sport24.

Гацкан завершил карьеру в 2021 году. Сейчас 40-летний молдаванин занимает должность помощника главного тренера второй команды «Ростова».

Источник: Sport24
Александр Гацкан
Понтус Вернблум
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