Елена Илюхина — о трансферах «Зенита»: «Следует пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях»
Председатель Совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала «СЭ» работу клуба на трансферном рынке.
— Сегодня появились сообщения о якобы новом крупном трансфере «Зенита». Клуб обо всем уже договорился и трансфер решенное дело? — вопрос Илюхиной.
— Следует бОльшее и пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях.
30 июня итальянский Tuttosport сообщил, что сине-бело-голубые якобы готовы предложить 25 миллионов евро за 23-летнего сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича.
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