Елена Илюхина — о трансферах «Зенита»: «Следует пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях»

Председатель Совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала «СЭ» работу клуба на трансферном рынке.

— Сегодня появились сообщения о якобы новом крупном трансфере «Зенита». Клуб обо всем уже договорился и трансфер решенное дело? — вопрос Илюхиной.

— Следует бОльшее и пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях.

30 июня итальянский Tuttosport сообщил, что сине-бело-голубые якобы готовы предложить 25 миллионов евро за 23-летнего сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича.