Фомин считает, что победа над «Зенитом» может стать плацдармом для будущих успехов «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил победу команды над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

«Нужно, чтобы эта победа стала неким плацдармом для будущих успехов, потому что сейчас Кубок России, потом «Балтика». Начали не очень, но в том году начали нормально, там в первых матчах много не проигрывали, но закончили не очень. Надеюсь, что в этом сезоне все будет по-другому. Сейчас будем выигрывать, чуть игру улучшать, так будем набирать и набирать», — приводит ТАСС слова Фомина.

Также футболист считает, что бело-голубым нужно сохранить эмоции после победы над командой из Санкт-Петербурга.

«Что ждет «Динамо» в этом сезоне? Три тура только сыграли, очень сложно говорить. Вообще, надеюсь, что это важная победа для нашего будущего, для характера, для ментального состояния. Что будет уверенность, сейчас будет серия из матчей дома, нужно на этой победе и эмоциях сохранить положительную динамику и игру, а главное — результат», — добавил он.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 4 очка. В 4-м туре чемпионата России московская команда сыграет против «Балтики». Матч пройдет 13 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.