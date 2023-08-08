Слуцкий: «6 миллионов — это большая переплата за Рябчука»

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер защитника Олега Рябчука в «Спартак». Он считает, что тот является качественным игроком. Специалист также заявил, что красно-белые переплатили за футболиста.

«Это очень качественный игрок, но это все равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца. После этого футболист обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.