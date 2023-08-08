Агент Тюкавина: «Костя — один из лучших. Делает свою работу как киллер»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, является ли 21-летний футболист в данный момент лучшим форвардом в России.

«Я не люблю эти авансы. Он игрок, которого и грязью поливали, и прочее, но Костя делает свою работу как киллер. Один из лучших. Я не хочу говорить, что он лучший, загонять его в какие-то рамки, это неправильно», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2), который прошел 6 августа, Тюкавин оформил дубль. Нападающий выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего за московскую команду в чемпионате России он провел 76 матчей, в которых отметился 21 голом и 17 результативными передачами.