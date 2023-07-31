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Сегодня, 11:39

Агент считает, что новичок «Факела» Моцпан может заиграть в топ-клубах РПЛ

Руслан Минаев
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Футбольный агент Леонид Истрати поделился мнением о будущем Никиты Моцпана в «Факеле».

«Я разговаривал с Никитой, у него все замечательно, ему все нравится в «Факеле». Тренер доверяет — это главное, сразу выпускают в основе, это интересно.

О впечатлениях от Евсеева рано говорить, о таких нюансах я не спрашивал еще. Пока у Моцпана все великолепны. Очень талантливый парень, думаю, у него очень хорошие перспективы, все зависит от него, думаю, в будущем он сможет играть в российских топ-клубах», — цитирует агента «РБ Спорт».

22-летний футбол родился в городе Бельцы (Молдова), является воспитанником местного футбольного клуба. В 16 лет он переехал в Казань и на протяжении двух лет находился в система «Рубина».

Затем Моцпан вернулся в клуб «Бэлць», за который выступал в чемпионате Молдовы. В 2022 году полузащитник выступал за «Хапоэль» (Хайфа) на правах аренды, после чего вернулся в родной клуб, с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Ростов – Зенит
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