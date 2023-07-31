Агент считает, что новичок «Факела» Моцпан может заиграть в топ-клубах РПЛ

Футбольный агент Леонид Истрати поделился мнением о будущем Никиты Моцпана в «Факеле».

«Я разговаривал с Никитой, у него все замечательно, ему все нравится в «Факеле». Тренер доверяет — это главное, сразу выпускают в основе, это интересно.

О впечатлениях от Евсеева рано говорить, о таких нюансах я не спрашивал еще. Пока у Моцпана все великолепны. Очень талантливый парень, думаю, у него очень хорошие перспективы, все зависит от него, думаю, в будущем он сможет играть в российских топ-клубах», — цитирует агента «РБ Спорт».

22-летний футбол родился в городе Бельцы (Молдова), является воспитанником местного футбольного клуба. В 16 лет он переехал в Казань и на протяжении двух лет находился в система «Рубина».

Затем Моцпан вернулся в клуб «Бэлць», за который выступал в чемпионате Молдовы. В 2022 году полузащитник выступал за «Хапоэль» (Хайфа) на правах аренды, после чего вернулся в родной клуб, с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу».