Федун: «У «Спартака» отняли чистый гол? Надо было забивать еще»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об отмененном голе форварда красно-белых Александра Соболева на 86-й минуте матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«У «Спартака» отняли чистый третий гол? Надо было забивать четвертый!» — заявил Федун.

Ранее сам Соболев заявил, что считает свой гол забитым по правилам, а президент «Урала» Григорий Иванов согласился с тем, что мяч отменили.