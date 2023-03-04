«Зенит» — «Пари НН»: Кузяев не забил пенальти

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не смог реализовать пенальти в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН».

11-метровый был назначен на 37-й минуте. Кузяев ударил выше ворот. Счет в матче — 1:0.