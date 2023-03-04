«Зенит» — «Пари НН»: Кузяев не забил пенальти
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не смог реализовать пенальти в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН».
11-метровый был назначен на 37-й минуте. Кузяев ударил выше ворот. Счет в матче — 1:0.
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|
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Краснодар
|6
|
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Квинси Промес
Спартак
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|16
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Олег Дмитриев
Факел
|16
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