«Зенит» — «Пари НН»: хозяева ведут благодаря голу Малкома, Кузяев не забил пенальти
«Зенит» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма в матче 18-го тура чемпионата России — 1:0.
На 12-й минуте встречи счет открыл бразильский нападающий Малком.
На 37-й минуте хавбек Далер Кузяев не смог реализовать пенальти.
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|
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
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|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|1
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|
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|17
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|
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|17
|7
|4
|6
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|
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|
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|3
|4
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|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
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|
16
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|17
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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