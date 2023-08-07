Федун назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»: «Тогда можно будет оценивать трансферную кампанию»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун ответил «СЭ» на вопрос о том, какую позицию нужно усилить команде этим летом.

«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», — сказал Федун «СЭ».

После 3 туров РПЛ «Спартак» с 9 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» идет на шестой строчке с 4 очками.