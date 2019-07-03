Фарфан отправился на лечение и пожелал удачи сборной Перу

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан должен перенести операцию на колене из-за травм, сообщает La Republica. Он пожелал удачи своим партнерам по сборной в полуфинале Кубка Америки против Чили.

- Надеюсь, мы вновь подарим болельщикам радость, - сказал перуанец. - Мы приложим все силы. Мы знаем, что команда сейчас сосредоточена на все сто процентов, и я знаю, что они попытаются сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Что касается операции, то я сначала вернусь в Россию. Меня еще раз осмотрят, а затем как можно скорее прооперируют.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо", забил девять мячей и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что он отправится в Барселону на лечение.

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