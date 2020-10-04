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«Это было в прошлом сезоне». Реакция Карпина на вопрос о разгромном поражении от «Сочи»

16:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед началом матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» ответил на вопрос о разгромном поражении от сегодняшнего соперника в прошлом сезоне.

— 10 голов от «Сочи»? Вдохновляет то, что уже в этом сезоне. Это было в прошлом. Вдохновляет на победу новый чемпионат и сама игра. Обухов? В свое время, может быть, готов выйти и доказать что-то «Сочи», который от него отказался. Сегодня — на замену, наверное, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

17 июня «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились. Желто-синие выставили на игру смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд, уступив соперникам со счетом 1:10.

Сочи — Ростов

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