«Это было в прошлом сезоне». Реакция Карпина на вопрос о разгромном поражении от «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед началом матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» ответил на вопрос о разгромном поражении от сегодняшнего соперника в прошлом сезоне.

— 10 голов от «Сочи»? Вдохновляет то, что уже в этом сезоне. Это было в прошлом. Вдохновляет на победу новый чемпионат и сама игра. Обухов? В свое время, может быть, готов выйти и доказать что-то «Сочи», который от него отказался. Сегодня — на замену, наверное, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

17 июня «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились. Желто-синие выставили на игру смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд, уступив соперникам со счетом 1:10.