«Естественно, не согласен с удалением Норманна». Карпин высказался о судействе в матче против «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» в матче 10-го тура российской премьер-лиги (2:4).

— Второй матч подряд «Ростов» получает много желтых карточек и удаление. С чем это связано? И согласны ли вы с удалением Норманна?

— Естественно, не согласен. У одной команды восемь карточек, у другой — одна. Норманн быстро встал, не коснувшись никого. Встал — получил вторую желтую! У меня вопрос. А еще за одинаковые фолы Козлов получил карточку, а их игрок нет. Он тоже сыграл высоко поднятой ногой против Хасимото, но он не упал и не стал корчиться. Тогда нужны критерии, и надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу. Видимо, так. (Гоша Чернов)