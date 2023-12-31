Анатолий Воробьев рассказал, как впервые акционировал «Динамо»

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как в начале 90-х стал инициатором и идеологом превращения динамовского футбольного клуба в акционерное общество.

— Это была удивительная история, ставшая одной из двух главных в моей жизни. Со второй, ядерной корпорацией ТВЭЛ, они, кстати, пересеклись — на рубеже веков ТВЭЛ два года был спонсором «Динамо», и около Южной трибуны стоял его большой рекламный щит: «С новыми технологиями — в новое тысячелетие».

Я тогда как раз только защитил докторскую диссертацию — и сказал, что, возможно, фан-клубу нужна экономическая поддержка. Они меня быстро взяли в оборот и имплантировали в свою структуру. Дальше был зимний турнир в Болгарии, куда фан-клуб поехал и где произошла драка с местными. Дабы не случились печальные последствия, Толстых посадил нашу небольшую группу болельщиков в автобус к команде и увез с этого матча. Так я с ним познакомился, мы быстро нашли общий язык.

Тогда как раз рушился Советский Союз, уже было видно, что начинают доминировать какие-то рыночные механизмы. Мы видели, как банкротится ряд видов спорта, не говоря уже о командах. Так и пришла в голову мысль сделать на базе футбольного клуба акционерное общество, чтобы сам трудовой коллектив стал акционером и дальше через собрание акционеров и совет директоров управлял происходящим. Нашу идею поддержал генерал Сысоев, председатель Центрального совета «Динамо». Придумали алгоритмы, кому сколько акций надо передать, сколько должны получить Михаил Якушин, Константин Бесков, Виктор Царев, другие знаменитые футболисты...

— И сколько?

— Сейчас уже не помню. Но собрание акционеров поддержало идею единогласно. В число акционеров вошло 300 человек, и в форме АО клуб сохранился до сих пор — правда, теперь не закрытого (такого понятия уже нет), а открытого общества. Кстати, Московский совет «Динамо» подавал на нас в суд восемь или девять исков, пытаясь доказать, что футбольный клуб, вышедший из недр общества, — незаконнорожденный. Но наши прекрасные юристы отбились от всех этих претензий, показав, что процедура была проведена очень добротно, на века. В первом отчете, помню, была смешная картинка — три портрета основателей «Динамо» как футбольного клуба и акционерного общества, как Маркс, Энгельс и Ленин — Сысоев, Толстых и Воробьев.

Обладателями акций стали не только упомянутые заслуженные люди, но и одна женщина, которая 40 лет поднимала и опускала шлагбаум у Восточной трибуны стадиона «Динамо». После контузии на войне она была немножко не в себе, но это был человек, фантастически преданный команде. Четыре десятка лет она неисчислимое количество раз поднимала и опускала шлагбаум, который тогда был на ручном управлении, и одна заменяла огромный штат нынешних охранников.

Акции также получили специалисты по ремонту полей. На «Динамо» всегда был хороший — по советским меркам — газон, но поддерживать его было большим искусством, так как арену построили в 1928 году. Одним из источников дохода АО была сдача стадиона в аренду.