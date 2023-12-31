Дьяков озвучил пожелание российскому футболу на 2024 год

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от 2024 года.

«Естественно, хочу, чтобы российский футбол, клубы вернулись на международную арену и принимали участие во всех официальных соревнованиях. Надеюсь, что в 2024 году это случится, этого хочу не только я, но и все любители российского футбола», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная с весны 2022 года не принимает участие в официальных матчах. В 2024 году у национальной команды запланирована товарищеская игра против Сербии.