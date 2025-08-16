Жедсон: «Оказался ли «Зенит» сильным? «Спартаку» не нужно зацикливаться на одном сопернике»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

— Оказался ли «Зенит» сильным, как вы его представляли?

— Думаю, не нужно зацикливаться на одном сопернике. В чемпионате много других команд. Наша задач работать над собой.

— Почему вы сделали выбор именно в пользу «Спартака»? Могли ли вы оказаться в «Зените»?

— Не хочу говорить о слухах. Я присоединился к «Спартаку» и счастлив здесь.

— Как нашел взаимопонимание с партнерами?

— Естественно, игроки, которые говорят на английском помогают мне больше. Но все игроки дружелюбные. Каждый день здесь хорошая обстановка. Я очень рад быть здесь.