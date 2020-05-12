Джордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в своем Instagram. Он рассказал, что ждет возобновления сезона, который прерван из-за пандемии коронавируса.

— Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле и делать то, что люблю больше всего, — написал Ларссон.

«Спартак» после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ларссон рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»