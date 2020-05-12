Джордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»
21:06
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в своем Instagram. Он рассказал, что ждет возобновления сезона, который прерван из-за пандемии коронавируса.
— Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле и делать то, что люблю больше всего, — написал Ларссон.
«Спартак» после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ларссон рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»
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