Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч против СКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев примет участие в товарищеском матче против СКА. 29-летний россиянин попал в стартовый состав.

Дзагоев только недавно восстановился после травмы. Он успел вернуться на поле в матче 16-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:2), выйдя на замену.

До этого Дзагоев не играл в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

Он получил разрыв кретообразных связок во время товарищеского матча на сборах ЦСКА в Испании в феврале. На 13-й минуте матча с «Картахеной» футболист упал после контакта с соперником.