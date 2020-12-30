Дюмин потребовал от руководства «Арсенала» решительных действий по исправлению положения клуба

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым, генеральным директором клуба Дмитрием Балашовым и главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Руководитель региона выразил недовольство нынешним положением команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата ещё 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», — приводит сайт правительства Тульской области слова Дюмина.

Гурам Аджоев назвал одной из главных причин неудач «Арсенала» в сезоне-2020/21 большое количество травм у футболистов. Он отметил, что за последние 5 месяцев повреждения получали 22 игрока команды.

«Уверен, сейчас у главного тренера будет достаточно времени, чтобы достойно подготовиться к весенней части чемпионата и выйти из сложного положения», — добавил Аджоев.

«Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России после 19 туров, на счету команды 14 очков.