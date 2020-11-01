Добавленные минуты — время Шунина
Антон Шунин, отразив пенальти от Германа Онугхи на девятой добавленной минуте матча с «Тамбовом», спас для «Динамо» победу и повторил собственный рекорд чемпионатов России.
В ноябре прошлого года голкипер сборной России на той же 99-й минуте справился с 11-метровым в исполнении ростовчанина Алексея Ионова. Помимо Шунина специалистами по пенальти на последних минутах являются Дмитрий Хомич (90+1 и 90+7), Михаил Кержаков (90+3 и 90+3) и Гильерме (90+3 и 90+4). (Кирилл Бурдаков)
Самые поздние отраженные пенальти в истории чемпионатов России
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Пенальтист
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
23.11.2019
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
Алексей Ионов
|
Ростов
|
90+9
|
2:1
|
01.11.2020
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
Герман Онугха
|
Тамбов
|
90+9
|
2:1
|
20.06.2020
|
Александр Максименко
|
Спартак
|
Даниил Лесовой
|
Арсенал
|
90+8
|
3:2*
|
11.08.2012
|
Дмитрий Хомич
|
Анжи
|
Денис Глушаков
|
Локомотив
|
90+7
|
2:2
|
08.04.2000
|
Руслан Нигматуллин
|
Локомотив
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
90+5
|
0:0
|
30.07.2018
|
Гильерме
|
Локомотив
|
Силвестр Игбун
|
Уфа
|
90+4
|
0:0
|
05.05.2018
|
Станислав Крицюк
|
Краснодар
|
Максим Канунников
|
СКА-Хабаровск
|
90+4
|
1:0
|
26.11.2017
|
Сослан Джанаев
|
Рубин
|
Бибрас Натхо
|
ЦСКА
|
90+4
|
1:0
|
10.05.2010
|
Михаил Кержаков
|
Алания
|
Веллитон
|
Спартак
|
90+3
|
5:2
|
26.04.2013
|
Михаил Кержаков
|
Волга
|
Луис Кабальеро
|
Кр.Советов
|
90+3
|
1:1
|
14.07.2013
|
Гильерме
|
Локомотив
|
Самюэль Это'О
|
Анжи
|
90+3
|
2:2
|
27.11.2017
|
Александр Довбня
|
СКА-Хабаровск
|
Джефферсон Фарфан Локомотив
|
90+3
|
2:1*
|
|
23.06.2000
|
Дмитрий Крамаренко
|
Динамо
|
Сергей Круковец
|
Локомотив НН
|
90+2
|
3:0
|
16.03.2003
|
Роман Березовский
|
Динамо
|
Михаил Ашветия
|
Алания
|
90+2
|
1:0
|
20.03.2005
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
Владимир Бурдули
|
Алания
|
90+2
|
3:0
|
07.10.2007
|
Камил Чонтофальски
|
Зенит
|
Эмир Спахич
|
Локомотив
|
90+2
|
0:1
|
27.04.2008
|
Дмитрий Хомич
|
Спартак Нч
|
Питер Одемвингие
|
Локомотив
|
90+1
|
0:0
|
30.08.2015
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Лоренсо Мельгарехо
|
Кубань
|
90+1
|
1:0
|
22.09.2018
|
Юрий Дюпин
|
Рубин
|
Евгений Луценко
|
Динамо
|
90+1
|
1:0