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Добавленные минуты — время Шунина

21:58
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо" Москва
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо" Москва
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Антон Шунин, отразив пенальти от Германа Онугхи на девятой добавленной минуте матча с «Тамбовом», спас для «Динамо» победу и повторил собственный рекорд чемпионатов России.

В ноябре прошлого года голкипер сборной России на той же 99-й минуте справился с 11-метровым в исполнении ростовчанина Алексея Ионова. Помимо Шунина специалистами по пенальти на последних минутах являются Дмитрий Хомич (90+1 и 90+7), Михаил Кержаков (90+3 и 90+3) и Гильерме (90+3 и 90+4). (Кирилл Бурдаков)

Самые поздние отраженные пенальти в истории чемпионатов России

Дата

Вратарь

Клуб

Пенальтист

Клуб

Минута

Счет

23.11.2019

Антон Шунин

Динамо

Алексей Ионов

Ростов

90+9

2:1

01.11.2020

Антон Шунин

Динамо

Герман Онугха

Тамбов

90+9

2:1

20.06.2020

Александр Максименко

Спартак

Даниил Лесовой

Арсенал

90+8

3:2*

11.08.2012

Дмитрий Хомич

Анжи

Денис Глушаков

Локомотив

90+7

2:2

08.04.2000

Руслан Нигматуллин

Локомотив

Андрей Тихонов

Спартак

90+5

0:0

30.07.2018

Гильерме

Локомотив

Силвестр Игбун

Уфа

90+4

0:0

05.05.2018

Станислав Крицюк

Краснодар

Максим Канунников

СКА-Хабаровск

90+4

1:0

26.11.2017

Сослан Джанаев

Рубин

Бибрас Натхо

ЦСКА

90+4

1:0

10.05.2010

Михаил Кержаков

Алания

Веллитон

Спартак

90+3

5:2

26.04.2013

Михаил Кержаков

Волга

Луис Кабальеро

Кр.Советов

90+3

1:1

14.07.2013

Гильерме

Локомотив

Самюэль Это'О

Анжи

90+3

2:2

27.11.2017

Александр Довбня

СКА-Хабаровск

Джефферсон Фарфан Локомотив

90+3

2:1*

23.06.2000

Дмитрий Крамаренко

Динамо

Сергей Круковец

Локомотив НН

90+2

3:0

16.03.2003

Роман Березовский

Динамо

Михаил Ашветия

Алания

90+2

1:0

20.03.2005

Вячеслав Малафеев

Зенит

Владимир Бурдули

Алания

90+2

3:0

07.10.2007

Камил Чонтофальски

Зенит

Эмир Спахич

Локомотив

90+2

0:1

27.04.2008

Дмитрий Хомич

Спартак Нч

Питер Одемвингие

Локомотив

90+1

0:0

30.08.2015

Игорь Акинфеев

ЦСКА

Лоренсо Мельгарехо

Кубань

90+1

1:0

22.09.2018

Юрий Дюпин

Рубин

Евгений Луценко

Динамо

90+1

1:0

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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