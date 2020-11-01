Антон Шунин, отразив пенальти от Германа Онугхи на девятой добавленной минуте матча с «Тамбовом», спас для «Динамо» победу и повторил собственный рекорд чемпионатов России.

В ноябре прошлого года голкипер сборной России на той же 99-й минуте справился с 11-метровым в исполнении ростовчанина Алексея Ионова. Помимо Шунина специалистами по пенальти на последних минутах являются Дмитрий Хомич (90+1 и 90+7), Михаил Кержаков (90+3 и 90+3) и Гильерме (90+3 и 90+4). (Кирилл Бурдаков)

Самые поздние отраженные пенальти в истории чемпионатов России