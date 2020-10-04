Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:1) выразил мнение, что его команда должна была добиваться победы, если бы не случилось удаление.

— Думаю, после красной карточки было тяжело. Они играли в атакующий футбол. До удаления мы играли хорошо и надо было выигрывать. 1:1 — справедливо? Всегда стараемся побеждать, но было тяжело, идем дальше, — сказал Кварацхелия в эфире телеканала «Матч Премьер».