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«До удаления «Рубин» играл хорошо и надо было выигрывать». Кварацхелия — о матче с «Ахматом»

19:09
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:1) выразил мнение, что его команда должна была добиваться победы, если бы не случилось удаление.

— Думаю, после красной карточки было тяжело. Они играли в атакующий футбол. До удаления мы играли хорошо и надо было выигрывать. 1:1 — справедливо? Всегда стараемся побеждать, но было тяжело, идем дальше, — сказал Кварацхелия в эфире телеканала «Матч Премьер».

Рубин — Ахмат

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