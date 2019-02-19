Дмитрий Скопинцев попрощался с "Ростовом"

Защитник Дмитрий Скопинцев на официальном сайте "Ростова" опубликовал прощальное обращение к болельщикам. Сегодня было объявлено о трансфере 21-летнего футболиста в "Краснодар".

"От всего сердца хочу сказать спасибо "Ростову" за время, которое я провел в команде. Это не просто слова, а мои искренние эмоции. Здесь я всегда чувствовал поддержку партнеров по команде, нашел друзей и всегда был рад выходить на поле при поддержке замечательных болельщиков.

- Отдельно я хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба. Арташес Владимирович, Валерий Георгиевич, вы внесли неоценимый вклад в мою футбольную карьеру. Спасибо вам за то, что доверяли мне, находили нужные слова для поддержки.

- Это футбол. Футболисты приходят, уходят, но главное, что есть у команды – остается. А главное – это вы – болельщики "Ростова". До встречи на футболе!" - говорится в обращени Скопинцева.

В нынешнем сезоне Скопинцев в составе "Ростова" провел 15 матчей в премьер-лиге. Также на его счету две игры и забитый мяч в Олимп-Кубке России.