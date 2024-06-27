Радченко: «Козлову никто не обещает место в основном составе «Краснодара»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход полузащитника Данилы Козлова в «Краснодар». Контракт с 19-летним футболистом подписан до 2029 года.

«Козлов еще молодой футболист. Даниле нужно много работать. В его возрасте надо не сидеть на скамейке, а играть. В «Зените» он был, его прекрасно знает тренерский штаб. Я бы хотел видеть в составе петербуржцев больше воспитанников. Козлов все взвесил и выбрал «Краснодар». Это клуб, который борется за чемпионство. Место в основе Козлову там тоже никто не обещает», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Козлов является воспитанником «Зенита». Вторую часть прошлого сезона он провел в «Балтике», принял участие в 15 матчах, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.