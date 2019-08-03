Дмитрий Парфенов: "У нас всегда боевые матчи с "Ростовом" получаются"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов оценил готовность команды к матчу 4-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Матч будет боевой, соперник очень организованный, – рассказал наставник в эфире "Матч Премьер". – "Ростов" хорошо начал чемпионат, немного изменил структуру игры. Это опытная и хорошая атака с сильными исполнителями. У нас всегда боевые матчи с "Ростовом" получаются.

Кухарчик только прилетел, с визовой рабочей проблемы, да и по здоровью есть вопросы. Как и Бумаль, он будет готовиться уже к следующему матчу.

Чемпионат – это длинная дистанция. Есть большая обойма, и игроки должны заменять друг друга, дополнять состав".